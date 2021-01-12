Российская певица Алла Пугачева встречает своего мужа Максима Галкина, вернувшегося с работы, с неподдельным восхищением

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек звездного семейства появилась нарезка видео, на которых Максим показывал, как жена и дети встречают его дома. На первом видео Пугачева в коротеньких шортах прыгала на месте и изображала настоящий восторг.

На втором ролике звезда встречала мужа уже вместе с детьми. Все семейство прыгало от счастья и ждало папу домой, когда он возвращался в полной темноте.

«Каждое возвращение домой — это маленькое счастье», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях оставили массу отзывов, как хороших, так и негативных замечаний.

«Люблю и уважаю Аллу Борисовну, каждая ею спетая песня это шедевр! Замечательная семья у вас, вы Максим вообще меня покорили своей любовью ко всем детям!», «Ну прелесть же!!! Счастья Вашей дружной семье!», «Очевидно люди счастливы вместе», «У АБ начался старческий маразм. На восьмом десятке прыгать у окна», «Бедные дети. Через какое-то время у них начнутся вопросы. Так просто проскочить этот вселенский грех у Аллы Борисовны не получится», - пишут пользователи сети.

Напомним, что талантливые дети Пугачевой и Галкина порадовали папу, получив необычные подарки: «У Лизы поскромнее…».

Как сообщала Politeka, бойкие дети Пугачевой и Галкина повыделывались на камеру, показав, кто их родители: «Лизок в ударе!».

Также Politeka писала, что Галкин показал, как его балует любимый сыночек, Пугачевой ничего не досталось: «Маму не пригласили?».