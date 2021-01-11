Російський комік Максим Галкін похвалився красунею донькою в наряді Снігуроньки

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Галкін опублікував кілька сторіс, на яких його діти, Ліза і Гаррі одягалися, щоб вийти на вулицю. Ліза була одягнена в білий наряд, який робив її схожою на Снігуроньку. На дівчинці був білий спортивний костюм, поверх якого вона одягла світлу білу шубку. Гаррі ж одягав темну дублянку.

Поки діти одягалися, Ліза почала фантазувати і влаштовувати показові виступи для батьків. Вона діловито представилася і почала представляти по імені та по батькові своїх батька і матір. Засвітилася у відео і Алла Пугачова, яка влізла у відео і помахала шанувальникам.

"Красоточка",- підписали відео на фан-сторінці Лізи.

У коментарях жвавій доньці зіркового подружжя залишили масу приємних слів.

"Мені від Ваших діток кайфово, завжди посміхаюся. Хорошики», «єдині діти знаменитостей, на яких хочеться дивитися, природні, виховані, милі дітки", "милі дітки, виросли в любові, де немає заздрості і злоби", "Галчата-пугачата! Такі милі!", "Лізок, як завжди в ударі!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що талановиті діти Пугачової і Галкіна порадували тата, отримавши незвичайні подарунки: «у Лізи скромніше...».

Як повідомляла Politeka, Галкін показав вечір розваг з сином, вразивши рухами:"тато дуже пластичний".

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