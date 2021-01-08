Максим Галкін показав, як його балує їх з Аллою Пугачовою семирічний син Гаррі

Зворушливі кадри з життя зоряного сімейства з'явилися на одній з їх фан-сторінок в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, на відео відомий російський шоумен сидить за столом зі своїми дітьми – Гаррі і Лізою. Перед ними стоять склянки з чаєм і частування на тарілочках.

"А ми чаюємо! Мені Гаррік зробив чай - ось такий смачний", - розповів Галкін.

"- І Лізі теж! - І прянички навіть поклав!", - тут же почали перебивати батька діти.

"Вау! Спасибі, синочку" - не стримав почуттів щасливий артист.

Шанувальники не змогли пройти повз такі зворушливі кадри. При цьому, в коментарях помітили, що на відео ніяк не згадується Пугачова.

"Максим, ви дуже щаслива людина! Я відчуваю, що ви не хочете втратити жодної хвилини радості у вашій родині!", "Гаррі росте справжнім чоловіком!", "А де мама завжди?", "А чому маму не запросили?", "Яка принадність! Найбільша цінність в житті - це міцна, дружна, любляча сім'я", "найбільш виховані діти і ще у Кіркорова, любо дорого дивитися", "щастить вам! Гаррік розумниця!«, "А матуся де? ви завжди без неї", - пишуть люди.

Нагадаємо, 71-річна Пугачова приголомшила відвертим вбранням і худорбою поруч з екс-коханцем: "Ну просто...".

Як повідомляла Politeka, безстрашна дочка Галкіна і Пугачової показала небезпечний трюк на сніговій гірці, татусь ахнув.

Також Politeka писала, що Максим Галкін у підстрелених штанях влаштував перед 71-річною Пугачовою сеанс зваблювання.