Максим Галкін показав, як його балує їх з Аллою Пугачовою семирічний син Гаррі
Зворушливі кадри з життя зоряного сімейства з'явилися на одній з їх фан-сторінок в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, на відео відомий російський шоумен сидить за столом зі своїми дітьми – Гаррі і Лізою. Перед ними стоять склянки з чаєм і частування на тарілочках.
"А ми чаюємо! Мені Гаррік зробив чай - ось такий смачний", - розповів Галкін.
"- І Лізі теж! - І прянички навіть поклав!", - тут же почали перебивати батька діти.
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"Вау! Спасибі, синочку" - не стримав почуттів щасливий артист.
Шанувальники не змогли пройти повз такі зворушливі кадри. При цьому, в коментарях помітили, що на відео ніяк не згадується Пугачова.
"Максим, ви дуже щаслива людина! Я відчуваю, що ви не хочете втратити жодної хвилини радості у вашій родині!", "Гаррі росте справжнім чоловіком!", "А де мама завжди?", "А чому маму не запросили?", "Яка принадність! Найбільша цінність в житті - це міцна, дружна, любляча сім'я", "найбільш виховані діти і ще у Кіркорова, любо дорого дивитися", "щастить вам! Гаррік розумниця!«, "А матуся де? ви завжди без неї", - пишуть люди.
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