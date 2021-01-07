Российский комик и актер Максим Галкин показал, как проводит рождественские выходные с детьми

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал видео, на котором развлекался с Лизой и Гарри. Галкин заснял, как его дочка выполняет опасный трюк, спускаясь с высокой заснеженной горки. Они с Гарри стояли внизу горы, а Лиза находилась наверху.

«Лиза!», - крикнул Галкин, дав дочери команду спускаться.

Бесстрашная малышка сразу же съехала с горки и через несколько секунд очутилась возле отца семейства, который заснял все на камеру. Стоит отметить, что Лиза не спешила вставать со снега, удобно устроившись и позируя на камеру.

«С Рождеством вас, дорогие друзья. Со светлым праздником!», - обратился к поклонникам счастливый папаша, который явно очень доволен проведенным с детьми временем.

Стоит отметить, что во дворе у Галкина нападало очень много снега, что создало настоящую праздничную атмосферу.

Как известно, Гарри и Лизу для Максима Галкина и Аллы Пугачевой родила суррогатная мать. Сейчас двойняшкам по 7 лет. Они растут всестороннее развитыми личностями. Судя по видео, которые регулярно выкладывает Галкин у себя в Инстаграм, он проводит очень много времени с детьми.

Напомним, что талантливые дети Пугачевой и Галкина порадовали папу, получив необычные подарки: «У Лизы поскромнее…».

Как сообщала Politeka, Максим Галкин в подстреленных штанах устроил перед 71-летней Пугачевой сеанс обольщения: "Бог...".

Также Politeka писала, что Пугачева сбежала от Максима Галкина на мороз и взбудоражила дерзким видом: "Всем пример!".