Знаменита співачка Алла Пугачова зворушливо привітала шанувальників з великим святом

Як повідомляє Politeka.net, відео артистки з'явилося в соцмережі "Instagram" (щоб подивитися повністю, скрольте сторінки до кінця). Алла Борисівна зняла себе на камеру крупним планом, показавши обличчя, розпущене волосся і голову, прикриту лише бейболкою. Вуха вона прикрила розпущеним волоссям, захистивши їх від морозу.

У ролику видно, що Примадонна записала його пізно ввечері, втікши від чоловіка Максима Галкіна і дітей, Коли сонце вже давно зайшло. На задньому плані можна помітити засніжені дерева, сніжинки також покрили козирок кепки Пугачової.

"З Різдвом. Ось власне і все", - вимовила Алла Пугачова і радісно посміхнулася.

Користувачі соцмережі зраділи привітанню від виконавиці і засипали її приємними коментарями:

"Спасибі вам, Аллочка! Будьте благословенні!!! Спасибі Богу за ваш талант, за радість спілкування з вами на все життя"; "з Різдвом вас Алла, здоров'я і довголіття, а все інше у Вас є"; "З Різдвом Христовим, моя дорога улюблена Аллусенька, здоров'я, щастя і виконання всіх бажань"; "З Різдвом Аллочка! Наша улюблениця! Дуже любимо і обожнюємо!"; "Добре сказано 🔥 З Різдвом, Алла Борисівна!"; "Алла, ви класна. Благодаті Вашій родині!"; "Красуня! Всім приклад!!"; "Кокетка яка❤️ 😍Аллуся".

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