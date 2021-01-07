Знаменитая певица Алла Пугачева трогательно поздравила поклонников с великим праздником

Как сообщает Politeka.net, видео артистки появилось в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть полностью, скрольте страницы до конца). Алла Борисовна сняла себя на камеру крупным планом, показав лицо, распущенные волосы и голову, прикрытую лишь бейболкой. Уши она прикрыла распущенными волосами, защитив их от мороза.

В ролике видно, что Примадонна записала его поздним вечером, сбежав от мужа Максима Галкина и детей, когда Солнце уже давно зашло. На заднем плане можно заметить заснеженные деревья, снежинки также покрыли козырек кепки Пугачевой.

"С Рождеством. Вот собственно и все", - произнесла Алла Пугачева и радостно улыбнулась.

Пользователи соцсети обрадовались поздравлению от исполнительницы и засыпали ее приятными комментариями:

"Спасибо вам, Аллочка! Будьте благословенны!!! Спасибо Богу за ваш талант, за радость общения с вами на всю оставшуюся жизнь"; "С Рождеством Вас Алла, здоровья и долголетия,а все остальное у Вас есть"; "С Рождеством Христовым, моя дорогая любимая Аллусенька, здоровья, счастья и исполнения всех желаний"; "С Рождеством Аллочка! Наша любимица! Очень любим и Боготворим!"; "Хорошо сказано 🔥 с Рождеством, Алла Борисовна!"; "Алла, Вы классная. Благодати Вашей семье!"; "Красотка! Всем пример!!"; "Кокетка какая❤️ 😍Аллуся".

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