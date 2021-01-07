Гуморист Максим Галкін приголомшив новою витівкою - козирнув талантом, що рапотово прокинувся

Як передає Politeka.net, 44-річний артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжі "сторіз", на яких постав разом з сином Гаррі.

Так, розпатланий Галкін в домашньому образі влаштував танцювальний баттл разом з іграшковим квадроциклом на дистанційному управлінні. Лунала музика, і гуморист у чорній футболці й сірих укорочених штанях Adidas "стрибав" біля іграшки. У якийсь моменти Галкін починав несамовито вертіти стегнами, ніби сам Майклд Джексон воскрес.

За витівкою Максима спостерігали його син та дружина, співачка Алла Пугачова. Остання знімала на камеру те, що відбувається і час від часу посміювалася - її голос ні з чим не сплутати.

"Він сам!", - кричав хлопчик батькові, натякаючи, що не він керує машинкою.

"Як це? А я що роблю? Я думав, він танцює зі мною...", - відповідав йому спантеличений Галкін.

Швидше за все, незвичайна машинка була новорічним подарунком для Гаррі, а кому ж ще, якщо не батькові, випробувати її в дії.

Примітно, що на Різдво хлопчик та його сестра Ліза отримали подарунки по-скромніше. Так, двійнята читали вірші, в надії отримати щось особливе. Гаррі, наприклад, підготував ґрунтовний мішок. Але, на подив малюків, Галкін дав їм всього по кілька цукерок - мабуть, погано читали вірші.

"Які щирі, дитячі емоції", "ось це мішок Гаррі приготував! У Лізи розмір скромніше", «Гаррі взяв відповідний мішок», «які розумнички», "як добре, що дітей вчіть шанувати традиції", - коментували користувачі.

Нагадаємо, що Галкін побалував Гаррі і Лізу делікатесом, Пугачової не дісталося: "Весь рік не їли...".

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