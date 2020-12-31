Шоумен Максим Галкин с детьми поздравили поклонников с наступающим Новым годом

Как передает Politeka.net, соответственный снимок появился на Instagram-страничке его дочери Лизы.

"С наступающим Новым годом", - поздравила девочка свои поклонников.

На опубликованном кадре Максим Галкин предстал в компании Гарри и Елизаветы. В руках шоумен держал колбасную нарезку, чем разозлил поклонников.

В комментариях под снимком поднялась волна критики в сторону Галкина и Пугачевой, поскольку многие посчитали такую еду вредной не только для детей, но и для взрослых.

"А зачем рекламировать колбасу, что денег нет", "С наступающим новым годом. Здоровья, счастья, благополучия, удачи всей вашей семье и родным. Обожаю вас", "Из полезного только оливки на подносе...", "Колбасы весь год не ели", "Колбасу есть вредно!", "Этой колбаской Якубович поделился с Поля Чудес!", - писали под постом.





Напомним, что Лиза Галкина решила изменить прическу Пугачевой и довела брата.

Как сообщала Politeka, гордый Галкин похвастался повзрослевшей дочкой, копией Пугачевой: "Аллочка молодая"

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина вынесла "Модный приговор" старшей сестре Кристине Орбакайте.







