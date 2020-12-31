Шоумен Максим Галкин с детьми поздравили поклонников с наступающим Новым годом
Как передает Politeka.net, соответственный снимок появился на Instagram-страничке его дочери Лизы.
"С наступающим Новым годом", - поздравила девочка свои поклонников.
На опубликованном кадре Максим Галкин предстал в компании Гарри и Елизаветы. В руках шоумен держал колбасную нарезку, чем разозлил поклонников.
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В комментариях под снимком поднялась волна критики в сторону Галкина и Пугачевой, поскольку многие посчитали такую еду вредной не только для детей, но и для взрослых.
"А зачем рекламировать колбасу, что денег нет", "С наступающим новым годом. Здоровья, счастья, благополучия, удачи всей вашей семье и родным. Обожаю вас", "Из полезного только оливки на подносе...", "Колбасы весь год не ели", "Колбасу есть вредно!", "Этой колбаской Якубович поделился с Поля Чудес!", - писали под постом.
Напомним, что Лиза Галкина решила изменить прическу Пугачевой и довела брата.
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