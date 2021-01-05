На это стоит посмотреть!

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Елизавета покорила сеть трогательной выходкой на кухне

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на фан-странице, посвященной девочке в Instagram.

«Романтично», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах маленькая Лиза Галкина позирует на кухне, говоря слово «романтично» и трогательно, по-детски шевеля головой и руками.

«Боже, какой зайчик миленький», «просто чудо», «лапулька», «ангелочек!», «просто артистка!», «Прекрасная Лизи», «кошечка маленькая», «прелестная», «Лизочка, ты просто душечка», «Лиза, боже лапусечка! Красотка юная», - пишут пользователи сети.

Как мы рассказывали до этого, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина восхитила стильным образом

На фото наследница Пугачевой и Галкина запечатлена сидящей на лестнице их загородного особняка. Дочка артистов облачилась в белое монохромное платье, не забыв об аксессуарах. Изюминкой образа стала широкополая шляпа с вуалью.

Напомним, что помятый Максим Галкин с недельной щетиной резко постарел рядом с молодящейся Пугачевой.

Как сообщала Politeka, развлечения Пугачевой с маленькой Лизой восхитили сеть, Галкин снял все на видео: "Ты сначала посмотри...".

Также Politeka писала, что Галкин в домашнем халате показал, чем занимается с маленькой Лизой по утрам: дочь в восторге.