Юморист Максим Галкин ошеломил новой выходкой - козырнул проснувшимся вдруг талантом

Как передает Politeka.net, 44-летний артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежие "сториз", на которых предстал вместе с сыном Гарри.

Так, распатланный Галкин в домашнем образе устроил танцевальный баттл вместе с игрушечным квадроциклом на дистанционном управлении. Раздавалась музыка, и юморист в черной футболке и серых укороченных штанах Adidas "прыгал" возле игрушки. В какой-то моменты Галкин начинал неистово вертеть бедрами, будто сам Майклд Джексон воскрес.

За выходкой Максима наблюдали его сын и жена, певица Алла Пугачева. Последняя снимала на камеру происходящее и время от времени посмеивалась - ее голос ни с чем не спутать.

"Он сам!", - кричал мальчик отцу, намекая, что не он управляет машинкой.

"Как это? А я что делаю? Я думал, он танцует со мной...", - отвечал ему озадаченный Галкин.

Скорее всего, необычная машинка была новогодним подарком для Гарри, а кому ж еще, если не отцу, опробовать ее в действии.

Примечательно, что на Рождество мальчик и его сестра Лиза получили подарки по-скромнее. Так, двойняшки читали стихи, в надежде получить нечто особенное. Гарри, к примеру, подготовил основательный мешок. Но, к удивлению малышей, Галкин дал им всего по несколько конфет - видимо, плохо читали стихи.

«Какие искренние, детские эмоции», «Вот это мешок Гарри приготовил! У Лизы размер поскромнее», «Гарри взял подходящий мешок», «Какие умнички», «Как хорошо, что детей учите чтить традиции», - комментировали пользователи.

Напомним, что Галкин побаловал Гарри и Лизу деликатесом, Пугачевой не досталось: "Весь год не ели...".

Также Politeka писала, что красавица-дочь Пугачевой и Галкина наделала шуму выходкой на кухне, редкие кадры: «Боже, какой зайчик…».