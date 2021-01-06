Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри подготовились к Рождеству и решили колядовать

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм российский шоумен Максим Галкин опубликовал видео, на котором его дети читают праздничные стишки. Первый стих читал Гарри, немного запинаясь, а второй прочла Лиза. В подарок за свои стишки дети получили по несколько конфет.

«С наступающим праздником Рождества Христова, дорогие друзья!», - подписал видео Галкин.

Стоит отметить, что для подарков дети подготовили мешочки. Но если у Лизы мешок был небольшой, то Гарри подошел к делу основательно, взяв огромный мешок, в который смог залезть целиком.

В комментариях стали восхищаться талантами и воспитанием звездных деток.

«Какие же невозможно прекрасные дети», «Какие искренние, детские эмоции», «Вот это мешок Гарри приготовил! У Лизы размер поскромнее», «Гарри взял подходящий мешок», «Какие умнички», «Как хорошо, что детей учите чтить традиции», «Ну какие же потрясающие, милые, воспитанные детки», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Максим Галкин регулярно публикует видео со своими всесторонне развитыми детьми. Гарри и Лиза растут очень талантливыми, они занимаются танцами, вокалом, а также много читают и изучают искусство.

Напомним, что Галкин побаловал Гарри и Лизу деликатесом, Пугачевой не досталось: "Весь год не ели...".

Как сообщала Politeka, лохматая Пугачева вспомнила былые времена, впечатляющие кадры: «Сколько смотрю, плачу…».

Также Politeka писала, что красавица-дочь Пугачевой и Галкина наделала шуму выходкой на кухне, редкие кадры: «Боже, какой зайчик…».