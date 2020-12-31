Шоумен Максим Галкін з дітьми привітали шанувальників з наступаючим Новим роком
Як передає Politeka.net, відповідний знімок з'явився на Instagram-сторінці його дочки Лізи.
"З наступаючим Новим роком", - привітала дівчинка свої шанувальників.
На опублікованому кадрі Максим Галкін постав у компанії Гаррі і Єлизавети. В руках шоумен тримав ковбасну нарізку, чим розлютив шанувальників.
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У коментарях під знімком піднялася хвиля критики в бік Галкіна і Пугачової, оскільки багато хто вважав таку їжу шкідливою не тільки для дітей, але і для дорослих.
"А навіщо рекламувати ковбасу, що грошей немає", "з наступаючим Новим роком. Здоров'я, щастя, благополуччя, удачі всій Вашій родині і рідним. Обожнюю вас", " з корисного тільки оливки на підносі...", "Ковбаси весь рік не їли", " ковбасу їсти шкідливо!", "Цією ковбаскою Якубович поділився з Поля Чудес!",- писали під постом.
Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата.
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