На це варто подивитися!

Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна Єлизавета підкорила мережу зворушливою витівкою на кухні

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на фан-сторінці, присвяченій дівчинці в Instagram.

"Романтично", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах маленька Ліза Галкіна позує на кухні, кажучи слово «романтично» і зворушливо, по-дитячому ворушачи головою і руками.

"Боже, який зайчик миленький", "просто диво", "лапулька", "янголятко!", "просто артистка!", "Прекрасна Лізі", "кішечка маленька",» чарівна«, "Лізочка, ти просто душечка", " Ліза, боже лапусечка! Красуня юна", - пишуть користувачі Мережі.

Як ми розповідали до цього, дочка Алли Пугачової та Максима Галкіна захопила стильним чином

На фото спадкоємиця Пугачової та Галкіна зображена, сидячі на сходах їх заміського особняка. Донька артистів одягалася в білу монохромну сукню, не забувши про аксесуари. Родзинкою образу стала крислатий капелюх з вуаллю.

Нагадаємо, що пом'ятий Максим Галкін з тижневою щетиною різко постарів поруч з молодящейся Пугачовою.

Як повідомляла Politeka, розваги Пугачової з маленькою Лізою захопили мережу, Галкін зняв все на відео: "ти спочатку подивися...".

Також Politeka писала, що Галкін в домашньому халаті показав, чим займається з маленькою Лізою вранці: дочка в захваті.