Легендарна російська співачка Алла Пугачова порадувала шанувальників домашнім імпровізованим концертом

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося відео, на якому Пугачова згадала минуле. Вона грає на піаніно і співає. Судячи з відео, артистка займалася зі своєю молодшою донькою Лізою музикою. Спочатку співала примадонна, після чого свої вокальні дані продемонструвала її дочка.

Поки Алла Борисівна співала, Ліза ніжно притискалася до руки мами. Одягнена співачка була традиційно в чорний одяг. На її голові красувалася копиця рудого волосся. Було видно, що Пугачову дуже зворушила пісня, яку вона виконувала. Ймовірно, вона мала для неї якесь особливе значення.

"Це дуже мило", - підписали відео автори аккаунта.

За кілька годин відео встигли подивитися майже 7 тисяч осіб. У коментарях зоряному сімейству залишили масу компліментів.

"Це так затишно дивитися"", "Які діти талановиті!", "Лізочка так солодко притискається до мами», "дуже приємно слухати і дивитися!", "Скільки разів дивлюся, скільки разів плачу, ви диво", "Ох, добре і приємно вас слухати", "Лизанька, чудова дівчинка! Щастя вашій родині, і Божої благодаті!", "Супер! Люблю Вас!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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