Відома російська співачка Алла Пугачова привітала шанувальників з Новим роком, показавши себе без косметики в зимовому образі
Примадонна російської естради не так часто ділиться власними фотографіями в мережі, проте з нагоди свята вирішила порадувати фанатів. Як повідомляє Politeka.net, 3 січня вона зробила новий пост у своєму Instagram.
Так, Пугачова вирішила зробити селфі під час прогулянки на свіжому повітрі. На знімку її можна побачити в білому пуховику, капюшон якого співачка вирішила накинути на голову.
При цьому, в очі відразу кидається відсутність косметики на обличчі зірки. На такому фото поблизу Пугачова виглядає несхожою сама на себе.
"З Новим роком!",- написала зірка.
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Шанувальники Примадонни тут же почали коментувати знімок.
"З Новим роком Наша улюблена Аллочка!", "І вас Алла Борисівна, з новим 2021 роком! Всього вам найкращого", "з Новим Роком! Щастя, міцного здоров'я, любові! Щоб всі ваші мрії збулися! А загадане вами бажання виповнилося!", "Шикарна жінка", "красуня наша!!! Аллочка, Здоров'я вам багато!!", "Схожі з донькою Христиною", "Пугачова не схожа сама на себе!", "без вій і брів", "бачу все погано, старість не радість", - пишуть люди.
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