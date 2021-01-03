Известная российская певица Алла Пугачева поздравила поклонников с Новым годом, показав себя без косметики в зимнем образе

Примадонна российской эстрады не так часто делится собственными фотографиями в сети, однако по случаю праздника решила порадовать фанатов. Как сообщает Politeka.net, 3 января она сделала новый пост в своем Инстаграм.

Так, Пугачева решила сделать селфи во время прогулки на свежем воздухе. На снимке ее можно увидеть в белом пуховике, капюшон которого певица решила накинуть на голову.

При этом, в глаза сразу бросается отсутствие косметики на лице звезды. На таком фото вблизи Пугачева выглядит непохожей сама на себя.

«С Новым годом!», - написала звезда.

Поклонники Примадонны тут же принялись комментировать снимок.

«С Новым годом Наша Любимая Аллочка!», «И вас Алла Борисовна, с новым 2021 годом! Всего вам самого наилучшего», «С Новым Годом! Счастья, крепкого здоровья, любви! Чтобы все Ваши мечты сбылись! А загаданное Вами желание исполнилось!», «Шикарная женщина», «Красавица Наша!!! Аллочка, Здоровья вам много премного!!», «Похожи с дочкой Кристиной», «Пугачева не похожа сама на себя!», «без ресниц и бровей», «Вижу все плохо, старость не радость», - пишут люди.

Напомним, резко помолодевшая Пугачева в компании подруг смутила внешним видом: "Жалкое зрелище".

Как сообщала Politeka, пополнение в семье Пугачевой и Галкина, астролог предвидела судьбу примадонны: "Может решиться на...".

Также Politeka писала, что Пугачева на семейном фото с Галкиным и детьми поразила новой внешностью: "Алла Борисовна прям самая красивая".