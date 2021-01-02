Примадонна Алла Пугачева готовит серьезный сюрприз своим поклонникам

Судьбу звезду шоу-бизнеса попыталась предсказать астролог Афина Март, пишут Дни.

По ее словам, 2020 год Алла Пугачева перенесла достаточно спокойно, сказалась высокая сопротивляемость к негативным факторам в жизни, да и материальная сторона жизни сейчас достаточно благополучна.

Что касается 2021 года, то он положит конец затворнической жизни примадонны.

Афина Март предсказала, что у Аллы Пугачевой в новом году также могут наблюдаться проблемы со здоровьем.

"Голос может потерять: тот же Плутон давит разрушительным аспектом на Меркурий, а затем и на Солнце. Проблемы со здоровьем очевидны. В зоне опасности голова, сердечно-сосудистая система и позвоночник. Но, не будем о грустном", - предупредила астролог.

Помимо этого, Афина Март предсказала возможное пополнение в семье Аллы Пугачевой.

"Скорее всего, это появление внуков (правнуков). Хочется верить, что и творчеством порадует Примадонна. Не сольным концертом, конечно, нечасто, но на сцене мы ее увидим", - добавила она.

Подытоживая, Афина Март заявила, что в 2021 году Алла Пугачева может решиться на новый проект, а успех ему обеспечат Плутон во Льве и Марс.

Ранее мы рассказывали, как Алла Пугачева устроила жаркие танцы с подругами, а все заснял ее муж Максим Галкин.

По словам шоумена, в новогоднюю ночь Алла Пугачева под песню "Видели ночь, гуляли всю ночь до утра" зажигала с Идой Достман, Мариной Юдашкиной, Натальей Галкиной и Юлией Проскуряковой.

Более того, на видеоролике видно, как во время танцев Алла Пугачева задирала свою белую юбку.

Напомним, лохматая Пугачева в сетке тесно прижалась к довольному Галкину

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