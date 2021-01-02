В сети с жаром обсуждают внешность российской певицы Аллы Пугачевой во время празднования Нового года с друзьями
Так, на фан-странице посвященной Примадонне российской эстрады появилось новое фото певицы в компании звездных друзей, передает Politeka.net
Алла Борисовна нарядилась в красное короткое платье, туфли на каблуках и козырнула стройными оголенными ножками. Артистка выглядела радостной.
«Девочки такие девочки🤩», - говорится в подписи.
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Пользователи мгновенно отреагировали на увиденное. Они отметили, что Пугачева опять сделала себе пластическую операцию по омоложению и это их разозлило. Они назвали это – жалким зрелищем.
"Хотят выглядеть как девочки, но получается жалкое зрелище", "Бабульки", "Зажигалочки", "Молодцы веселушки!", " ..А дело то ведь не в возрасте.....А в том,что Алла Борисовна сошла с ума и сделала то,от чего смотреть на нее уже не хочется.....А именно натянула глаза пока еще до ушей....а завтра? ....А завтра,блин,до попы?", "Совсем старенькая стала наша Алла", - высказались в сети.
Отметим, что встреча Нового года в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина прошла по-настоящему празднично. На новогоднее застолье Примадонна и шоумен пригласили своих многих друзей, с которыми дружат десятилетиями. Это Валентин и Марина Юдашкины, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Александр и Ида Достман с детьми.
Напомним, что Пугачева на семейном фото с Галкиным и детьми поразила новой внешностью: "Алла Борисовна прям самая красивая"
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