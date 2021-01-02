В сети с жаром обсуждают внешность российской певицы Аллы Пугачевой во время празднования Нового года с друзьями

Так, на фан-странице посвященной Примадонне российской эстрады появилось новое фото певицы в компании звездных друзей, передает Politeka.net

Алла Борисовна нарядилась в красное короткое платье, туфли на каблуках и козырнула стройными оголенными ножками. Артистка выглядела радостной.

«Девочки такие девочки🤩», - говорится в подписи.

Пользователи мгновенно отреагировали на увиденное. Они отметили, что Пугачева опять сделала себе пластическую операцию по омоложению и это их разозлило. Они назвали это – жалким зрелищем.

"Хотят выглядеть как девочки, но получается жалкое зрелище", "Бабульки", "Зажигалочки", "Молодцы веселушки!", " ..А дело то ведь не в возрасте.....А в том,что Алла Борисовна сошла с ума и сделала то,от чего смотреть на нее уже не хочется.....А именно натянула глаза пока еще до ушей....а завтра? ....А завтра,блин,до попы?", "Совсем старенькая стала наша Алла", - высказались в сети.

Отметим, что встреча Нового года в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина прошла по-настоящему празднично. На новогоднее застолье Примадонна и шоумен пригласили своих многих друзей, с которыми дружат десятилетиями. Это Валентин и Марина Юдашкины, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Александр и Ида Достман с детьми.

Напомним, что Пугачева на семейном фото с Галкиным и детьми поразила новой внешностью: "Алла Борисовна прям самая красивая"

Как сообщала Politeka, гордый Галкин похвастался повзрослевшей дочкой, копией Пугачевой: "Аллочка молодая"

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина вынесла "Модный приговор" старшей сестре Кристине Орбакайте.