Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как они с женой Аллой Пугачевой праздновали Новый год в большой компании семьи и друзей
Как передает Politeka, соответствующая фотография появилась на странице Галкина в соцсети.
Так, в своем аккаунте Галкин разместил фото, на котором веселая и большая компания празднует Новый год у Галкина и Пугачевой дома. Все гости разместились на лестнице шикарного дома звездной пары. На празднике присутствовали сами Галкин и Пугачева, их дети, друзья и родственники. Среди гостей был известный российский дизайнер Валентин Юдашкин.
Галкин поздравил своих фолловеров с Новым годом и пожелал всего лучшего в 2021.
"С Новым Годом, дорогие подписчики! Сияйте в 2021, делитесь своей радостью, берегите себя и своих родных! Спасибо, что мы вместе! Ура!" - говорится в сообщении российского шоумена.
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В комментариях Галкина также поздравили с Новым годом и отметили, что Алла Пугачева на празднике была очень красивой.
"Алла Борисовна прям самая красивая", "И вас поздравляем", "С Новым годом! Счастья и здоровья вашей семье", "Алла Борисовна, вы такая красавица неописуемая", "С Новым годом! Добра, мира, здоровья в новом году!", "Поздравляем всю вашу семью с праздником", - пишут в комментариях.
Напомним, что Лиза Галкина решила изменить прическу Пугачевой и довела брата.
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