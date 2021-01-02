У мережі з жаром обговорюють зовнішність російської співачки Алли Пугачової під час святкування Нового року з друзями

Так, на фан-сторінці присвяченій Примадонні російської естради з'явилося нове фото співачки в компанії зіркових друзів, передає Politeka.net

Алла Борисівна вбралася в Червону коротку сукню, туфлі на підборах і козирнула стрункими оголеними ніжками. Артистка виглядала радісною.

"Дівчатка такі дівчатка🤩», - йдеться в підписі.

Користувачі миттєво відреагували на побачене. Вони відзначили, що Пугачова знову зробила собі пластичну операцію з омолодження і це їх розлютило. Вони назвали це-жалюгідним видовищем.

"Хочуть виглядати як дівчатка, але виходить жалюгідне видовище"," Бабульки"," Запальнички", " молодці веселушки!", " ..А справа то ж не у віці.....А в тому,що Алла Борисівна збожеволіла і зробила те, від чого дивитися на неї вже не хочеться.....А саме натягнула очі поки ще до вух....а завтра? ....А завтра, блін, до попи?", "Зовсім старенька стала наша Алла", - висловилися в мережі.

Відзначимо, що зустріч Нового року в родині Алли Пугачової і Максима Галкіна пройшла по-справжньому святково. На новорічне застілля Примадонна і шоумен запросили своїх багатьох друзів, з якими дружать десятиліттями. Це Валентин і Марина Юдашкіни, Ігор Ніколаєв і Юлія Проскурякова, Олександр і Іда Достман з дітьми.

Нагадаємо, що Пугачова на сімейному фото з Галкіним і дітьми вразила новою зовнішністю: "Алла Борисівна прям найкрасивіша"

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