Шоумен Максим Галкін показала, як його дружина Алла Пугачова розважалася в новорічну ніч
Новий відеоролик артист опублікував у своєму Instagram.
На кадрах видно, як примадонна Алла Пугачова в компанії своїх подруг влаштувала спекотні Танці з нагоди Нового року.
За словами Максима Галкіна, в новорічну ніч Алла Пугачова під пісню "Бачили ніч, гуляли всю ніч до ранку" запалювала з Ідою Достман, Мариною Юдашкіною, Наталією Галкіною і Юлією Проскуряковою.
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"Подруги Алла Пугачова, Іда Достман, Марина Юдашкіна, Юлія Проскурякова і Наташа Галкіна бачили ніч", - йдеться в підписі до відеоролика, на якому видно, як під час танців примадонна задирала свою білу спідницю.
"Вміють дати спеку", "Супер, ось молодці, як запалюють дівчата", "Алла жахнула трохи", " Аллочка Борисівна шикарно виглядає! Прекрасно танцює, розумничка", " во дівчата запалюють...гуляли всю ночь до утра", "Алла просто вогонь в такому віці!!! Я люблю вашу сім'ю", " всі молодці-танцюй поки молодий!", "Алла Борисівна палить! Довгих років життя здоров'я, класна компанія! З Новим роком", - написали під публікацією приголомшені фанати.
Раніше Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом без перуки. У мережі з'явилася фотографія, на якій Алла Борисівна позує в халаті і шапочці для лазні.
При цьому на Примадонні зовсім немає косметики-лише природний рум'янець. Сама співачка виглядає дуже радісною і бадьорою.
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