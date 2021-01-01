Шоумен Максим Галкин показала, как его жена Алла Пугачева развлекалась в новогоднюю ночь

Новый видеоролик артист опубликовал в своем Instagram.

На кадрах видно, как примадонна Алла Пугачева в компании своих подруг устроила жаркие танцы по случаю Нового года.

По словам Максима Галкина, в новогоднюю ночь Алла Пугачева под песню "Видели ночь, гуляли всю ночь до утра" зажигала с Идой Достман, Мариной Юдашкиной, Натальей Галкиной и Юлией Проскуряковой.

"Подруги Алла Пугачева, Ида Достман, Марина Юдашкина, Юлия Проскурякова и Наташа Галкина видели ночь", - говорится в подписи к видеоролику, на котором видно, как во время танцев примадонна задирала свою белую юбку.

"Умеют дать жару", "Супер, вот молодцы, как зажигают девчонки", "Алла жахнула немного", "Аллочка Борисовна шикарно выглядит! Прекрасно отплясывает, умничка", "Во девчата зажигают...гуляли всю ночь до утра", "Алла просто огонь в таком возрасте!!! Я люблю вашу семью", "Все молодцы - танцуй пока молодой!", "Алла Борисовна жжет! Долгих лет жизни здоровья, классная компания! С Новым годом", - написали под публикацией огорошенные фанаты.

Ранее Пугачева огорошила внешним видом без парика. В Сети появилась фотография, на которой Алла Борисовна позирует в халате и шапочке для бани.

При этом на Примадонне совсем нет косметики - лишь естественный румянец. Сама певица выглядит очень радостной и бодрой.

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