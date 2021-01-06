Легендарная российская певица Алла Пугачева порадовала поклонников домашним импровизированным концертом

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появилось видео, на котором Пугачева вспомнила былое. Она играет на пианино и поет. Судя по видео, артистка занималась со своей младшей дочкой Лизой музыкой. Сначала пела примадонна, после чего свои вокальные данные продемонстрировала ее дочка.

Пока Алла Борисовна пела, Лиза нежно прижималась к руке мамы. Одета певица была традиционно в черную одежду. На ее голове красовалась копна рыжих волос. Было видно, что Пугачеву очень тронула песня, которую она исполняла. Вероятно, она имела для нее какое-то особое значение.

«Это очень мило», - подписали видео авторы аккаунта.

За несколько часов видео успели посмотреть почти 7 тысяч человек. В комментариях звездному семейству оставили массу комплиментов.

«Это так уютно смотреть», «Какие дети талантливые!», «Лизочка так сладко прижимается к мамуле», «Очень приятно слушать и смотреть!», «Сколько раз смотрю, сколько раз плачу, вы прелесть», «Ох, хорошо и приятно вас слушать», «Лизанька, чудесная девочка! Счастья вашей семье, и божьей благодати!», «Супер! Люблю Вас!», - пишут пользователи сети.

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