Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза і Гаррі підготувалися до Різдва і вирішили колядувати

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram російський шоумен Максим Галкін опублікував відео, на якому його діти читають святкові віршики. Перший вірш читав Гаррі, трохи запинаючись, а другий прочитала Ліза. У подарунок за свої віршики діти отримали по кілька цукерок.

«З наступаючим святом Різдва Христового, дорогі друзі!",- підписав відео Галкін.

Варто відзначити, що для подарунків діти підготували мішечки. Але якщо у Лізи мішок був невеликий, то Гаррі підійшов до справи грунтовно, взявши величезний мішок, в який зміг залізти сам.

У коментарях стали захоплюватися талантами і вихованням зіркових діток.

"Які ж неможливо прекрасні діти", "які щирі, дитячі емоції", "ось це мішок Гаррі приготував! У Лізи розмір скромніше», «Гаррі взяв відповідний мішок», «які Розумнички», «як добре, що дітей вчать шанувати традиції», "Ну які ж приголомшливі, милі, виховані дітки", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Максим Галкін регулярно публікує відео зі своїми всебічно розвиненими дітьми. Гаррі і Ліза ростуть дуже талановитими, вони займаються танцями, вокалом, а також багато читають і вивчають мистецтво.

Нагадаємо, що Галкін побалував Гаррі і Лізу делікатесом, Пугачовій не дісталося: "Весь рік не їли...".

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