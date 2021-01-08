Максим Галкин показал, как его балует их с Аллой Пугачевой семилетний сын Гарри
Трогательные кадры из жизни звездного семейства появились на одной из их фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, на видео известный российский шоумен сидит за столом со своими детьми – Гарри и Лизой. Перед ними стоят стаканы с чаем и угощения на тарелочках.
«А мы чаевничаем! Мне Гаррик сделал чай – вот такой вкусный», - рассказал Галкин.
«- И Лизе тоже! – И прянички даже положил!», - тут же принялись перебивать отца дети.
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«Вау! Спасибо, сыночка», - не сдержал чувств счастливый артист.
Поклонники не смогли пройти мимо таких трогательных кадрах. При этом, в комментариях заметили, что на видео никак не упоминается Пугачева.
«Максим, вы очень счастливый человек! Я чувствую, что вы не хотите упустить ни одной минуты радости в вашей семье!», «Гарри растёт настоящим мужчиной!», «А где мама всегда?», «А почему маму не пригласили?», «Какая прелесть! Самая большая ценность в жизни- это крепкая, дружная, любящая семья», «Самые воспитанные дети и ещё у Киркорова, любо дорого смотреть», «Везёт вам! Гаррик умница!», «А мамочка где? вы всегда без нее», - пишут люди.
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