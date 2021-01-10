У цій родині не буває нудно

Максим Галкін показав, як танцює вдома, розважаючи їх з Аллою Пугачовою сина

Забавні домашні кадри з шоуменом і його семирічним сином Гаррі з'явилися на одній з фан-сторінок в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На відео можна побачити, як батько з сином веселяться з керованою машинкою. Так, Гаррі тримає в руках пульт, а сам Галкін в цей час активно звивається в своєму власному танці, намагаючись передбачити рухи іграшки.

У якийсь момент син артиста помічає, що не контролює руху машинки.

"Він некерований", - зазначив хлопчик.

"Як це некерований? А я що роблю?",- здивувався у відповідь його тато.

Такі зворушливі стосунки між батьком і сином підкорили шанувальників зоряного сімейства.

"Ламбада", "Мілота", "Макс ти просто створений виховувати дітей", "Максим ви супер тато", "іграшка для тата", "а я що роблю)) нове покоління управління тілом", "так, з молодим то татом бачили як?", "Супер, Максим кращий тато", "Максим обожнюю вас. Ви потрясний, і тато в тому числі", "тато дуже пластичний"," Гарік! вчися як тато танцювати", "захоплююся Максимом! Інтелектуал, розумниця з чоловічою харизмою! Можна тільки позаздрити Аллі Борисівні!" ,- пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, пристрасний поцілунок Пугачової і Галкіна на публіці розбурхав мережу: "Мертва жіноча хватка".

Як повідомляла Politeka, Пугачова в шортиках і в обнімку з Галкіним хизувалася на подвійному побаченні: "Алла Борисівна, ви вогонь".

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