В сети обсуждают поцелуй российской певицы Алла Пугачевой с Максимом Галкиным на публике

Соответствующее фото появилось на одной из фан-страниц, посвященной Примадонне, передает Politeka.net

Алла Пугачева и Максим Галкин, пожалуй, самая обсуждаемая пара российского шоу-бизнеса. Не обходят стороной семью сплетни и домыслы. Поклонники искренне радуются им, а недоброжелатели критикуют и завидуют.

Так, на днях появилось фото, на котором запечатлены Алла и Максим целующиеся. Снимок сделан на одном из светских мероприятий. Певица в белом наряде страстно прижала мужа к себе, а в это время сам Максим прикрыл пикантный момент бокалом шампанского.

«Я не отдам тебя никому

Прощу любую твою вину

Сквозь столько бед и потерь пройдя

Какое счастье любить тебя

Просто любить тебя!», - цитируют авторы фан-группы слова из известной песни.

Пользователи сети мгновенно принялись обсуждать увиденное. Мнения людей насчет поцелуя на виду разделились.

"Уверенная женщина ,она ничего не боится ,у нее дети и внуки и деньги ,все есть🔥❤️", " Ничего не на показ,все прикрыто бокалом", "Эгоистка, самовбленная, наглая, так зачем искать поддержки людей? Вам же никто кроме себя любимой не интересен", "Она вампир", "Высасывает энергию", " Мертвая женская 👍хватка!", "Хватка женщины с косой", - высказались в сети.

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