В сети обсуждают поцелуй российской певицы Алла Пугачевой с Максимом Галкиным на публике
Соответствующее фото появилось на одной из фан-страниц, посвященной Примадонне, передает Politeka.net
Алла Пугачева и Максим Галкин, пожалуй, самая обсуждаемая пара российского шоу-бизнеса. Не обходят стороной семью сплетни и домыслы. Поклонники искренне радуются им, а недоброжелатели критикуют и завидуют.
Так, на днях появилось фото, на котором запечатлены Алла и Максим целующиеся. Снимок сделан на одном из светских мероприятий. Певица в белом наряде страстно прижала мужа к себе, а в это время сам Максим прикрыл пикантный момент бокалом шампанского.
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«Я не отдам тебя никому
Прощу любую твою вину
Сквозь столько бед и потерь пройдя
Какое счастье любить тебя
Просто любить тебя!», - цитируют авторы фан-группы слова из известной песни.
Пользователи сети мгновенно принялись обсуждать увиденное. Мнения людей насчет поцелуя на виду разделились.
"Уверенная женщина ,она ничего не боится ,у нее дети и внуки и деньги ,все есть🔥❤️", " Ничего не на показ,все прикрыто бокалом", "Эгоистка, самовбленная, наглая, так зачем искать поддержки людей? Вам же никто кроме себя любимой не интересен", "Она вампир", "Высасывает энергию", " Мертвая женская 👍хватка!", "Хватка женщины с косой", - высказались в сети.
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