Максим Галкин показал, как танцует дома, развлекая их с Аллой Пугачевой сына
Забавные домашние кадры с шоуменом и его семилетним сыном Гарри появились на одной из фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На видео можно увидеть, как отец с сыном веселятся с управляемой машинкой. Так, Гарри держит в руках пульт, а сам Галкин в это время активно извивается в своем собственном танце, пытаясь предугадать движения игрушки.
В какой-то момент сын артиста замечает, что не контролирует движения машинки.
«Он неуправляемый», - отметил мальчик.
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«Как это неуправляемый? А я что делаю?», - удивился в ответ его папа.
Такие трогательные отношения между отцом и сыном покорили поклонников звездного семейства.
«Ламбада», «Милота», «Макс ты просто создан воспитывать детей», «Максим вы супер папа», «Игрушка для папы», «а я что делаю)) новое поколение управление телом», «Да, с молодым то папой видели как?», «Супер, Максим лучший папа», «Максим обожаю вас. Вы потрясный, и папа в том числе», «Папа очень пластичный», «Гарик! учись как папа танцевать», «Восхищаюсь Максимом! Интеллектуал, умница с мужской харизмой! Можно только позавидовать Алле Борисовне!», - пишут люди в комментариях.
Напомним, страстный поцелуй Пугачевой и Галкина на публике взбудоражил сеть: "Мертвая женская хватка".
Как сообщала Politeka, Пугачева в шортиках и в обнимку с Галкиным щегольнула на двойном свидании: "Алла Борисовна, вы огонь".
Также Politeka писала, что Галкин показал, как его балует любимый сыночек, Пугачевой ничего не досталось: «Маму не пригласили?».