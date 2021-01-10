В этой семье не бывает скучно

Максим Галкин показал, как танцует дома, развлекая их с Аллой Пугачевой сына

Забавные домашние кадры с шоуменом и его семилетним сыном Гарри появились на одной из фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На видео можно увидеть, как отец с сыном веселятся с управляемой машинкой. Так, Гарри держит в руках пульт, а сам Галкин в это время активно извивается в своем собственном танце, пытаясь предугадать движения игрушки.

В какой-то момент сын артиста замечает, что не контролирует движения машинки.

«Он неуправляемый», - отметил мальчик.

«Как это неуправляемый? А я что делаю?», - удивился в ответ его папа.

Такие трогательные отношения между отцом и сыном покорили поклонников звездного семейства.

«Ламбада», «Милота», «Макс ты просто создан воспитывать детей», «Максим вы супер папа», «Игрушка для папы», «а я что делаю)) новое поколение управление телом», «Да, с молодым то папой видели как?», «Супер, Максим лучший папа», «Максим обожаю вас. Вы потрясный, и папа в том числе», «Папа очень пластичный», «Гарик! учись как папа танцевать», «Восхищаюсь Максимом! Интеллектуал, умница с мужской харизмой! Можно только позавидовать Алле Борисовне!», - пишут люди в комментариях.

Напомним, страстный поцелуй Пугачевой и Галкина на публике взбудоражил сеть: "Мертвая женская хватка".

Как сообщала Politeka, Пугачева в шортиках и в обнимку с Галкиным щегольнула на двойном свидании: "Алла Борисовна, вы огонь".

Также Politeka писала, что Галкин показал, как его балует любимый сыночек, Пугачевой ничего не досталось: «Маму не пригласили?».