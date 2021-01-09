Архивное фото Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным и Кристиной Орбакайте удивило поклонников

Как передает Politeka.net, снимок появился на Instagram-страничке Елизаветы Галкиной.



"Все вместе", - говорится в подписи к посту.

На опубликованном фото звездное семейство предстало почти в полном составе. Алла Борисовна с Максимом Галкиным и Кристина Орбакайте с Михаилом Земцовым смотрелись довольно гармонично.

В комментариях под постом поклонники восхитились семейной идиллией, но особое внимание привлек внешний вид Примадонны.

"Приятно смотреть хотелось бы чтобы это была не старая фотография здоровья вам всем и благополучия молодцы", "Лет десять фото", "А мне если честно, все равно, как выглядит внешне звёзды, это такие люди, как и мы. Работа, дом....дом, работа, а вот смотреть трогательное видео родителей с детьми.... неважно обеспеченные или далеко нет....так трогательно", "Самая высокая Алла, самая богатая Алла, самая сексуальная Алла", "Алла Борисовна, вы огонь", - писали под постом.







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