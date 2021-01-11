Российский комик Максим Галкин похвастался красавицей дочкой в наряде Снегурочки

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Галкин опубликовал несколько сторис, на которых его дети, Лиза и Гарри одевались, чтобы выйти на улицу. Лиза была одета в белый наряд, который делал ее похожей на Снегурочку. На девочке был белый спортивный костюм, поверх которого она надела светлую белую шубку. Гарри же надевал темную дубленку.

Пока дети одевались, Лиза начала воображать и устраивать показательные выступления для родителей. Она деловито представилась и начала представлять по имени и отчеству своих отца и мать. Засветилась в видео и Алла Пугачева, которая влезла в видео и помахала поклонникам.

«Красоточка», - подписали видео на фан-страничке Лизы.

В комментариях бойкой дочке звездной четы оставили массу приятных слов.

«Мне от Ваших деток кайфово, всегда улыбаюсь. Хорошики», «Единственные дети знаменитостей, на которых хочется смотреть, естественные, воспитанные, милые детки», «Милые детки, выросли в любви, где нет зависти и злобы», «Галчата-пугачата! Такие милые!», «Лизок, как всегда в ударе!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что талантливые дети Пугачевой и Галкина порадовали папу, получив необычные подарки: «У Лизы поскромнее…».

Как сообщала Politeka, Галкин показал вечер развлечений с сыном, впечатлив движениями: «Папа очень пластичный».

Также Politeka писала, что Галкин показал, как его балует любимый сыночек, Пугачевой ничего не досталось: «Маму не пригласили?».