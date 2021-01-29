Знаменитый российский певец Филипп Киркоров рассказал о большой невосполнимой утрате

Певец в новом посте на своей странице попрощался с 54-летним звездным стилистом Александром Шевчуком.

«Прощай, Саша! Спасибо за твоё творчество! Ты всегда создавал для нас красоту! Ты Мастер, который помогал нам украшать мир удивительными образами... Мы с тобой всегда удивляли всех. Теперь ты удивляй всех на небесах. Светлая память», - написал Киркоров.

Добавим, что в Сети появляются новые подробности кончины стилиста Александра Шевчука. Ситуация становится все более запутанной и подозрительной.

Известно, что Шевчук скончался вследствие перитонита. В больницу его доставили с разрывом внутренних органов, но даже срочная операция и извлечение инородного предмета не спасли.

При этом пишут «Дни ру», что на странице Шевчука в социальной сети появилось сообщение его близкого друга из Израиля, который уверен, что смерть стилиста была не случайной.

«Смерть Саши на твоей никчемной совести. И твоего нового бойфренда. Это вы так поиздевались над ним. Вы грохнули Сашу. Полицейские и суд должны вами заняться. Ты убил, ушел, а теперь занимается похоронами!» — обратился он к человеку, которого он считает убийцей Шевчука.

По некоторым данным, травмы, которые и привели к трагичному концу стилиста Пугачевой и Вайкуле, могли быть нанесены Александру его же любовником. Ведется следствие.

Напомним, о смерти Александра Шевчука поклонникам стало известно в ночь на 25 января. Лайма Вайкуле первой опубликовала пост в социальных сетях и принесла соболезнования близким стилиста. Кроме того оказалось, что она принимает непосредственное участие в организации траурной церемонии.

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