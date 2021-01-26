Популярная певица Наташа Королева скорбит после смерти человека, создавшего ее лучшие образы

Как сообщает Politeka.net, 25 января стало известно о смерти известного стилиста Александра Шевчука, который работал со многими звездами. Артистка почтила память покойного и поделилась своим горем в сториз соцсети "Инстаграм".

Наташа Королева опубликовала несколько совместных фото, на которых Александр Шевчук готовил ее к выступлениям или съемкам. Именно этот мастер отвечал за прически и макияж певицы на пике ее популярности, поэтому она не смогла сдержать своих чувств.

"Чача Щевчук!!! Я плачу. В это невозможно поверить! Ты придумал все мои лучшие образы. Маленькая страна, сиреневый рай, неужели это я, подсолнухи, мужичек с гармошкой, хрустальное сердце Мальвины, в темной комнате, бриллианты слез, рай там где ты, девичник, только ты не умирай. Чача! Царствие небесное", - подписала кадры Наташа.

Известно, что при жизни Александр Шевчук работал над сценическими образами Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Лаймы Вайкуле и других российских звезд первой величины, сотрудничал с телешоу. Ранее певица Кристина Орбакайте также отреагировала на смерть стилиста и разместила архивное фото.

"Саша Шевчук! 💔 В это невозможно поверить((( Прощай, добрый, талантливый, уникальный 🙏", - подписала певица.

Александр Шевчук умер от перетонита в возрасте 54 лет. Мужчине стало плохо дома, его увезли в больницу на карете "скорой помощи" и провели срочную операцию, однако началось заражение, которое пациент не смог пережить.

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