Муж певицы Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, ошарашил дерзким фото без одежды

Сергей Глушко (настоящее имя артиста) поделился новыми кадрами в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

«Однажды на Занзибаре», - подписал он снимок.

Тарзан запечатлен без одежды, только кусок ткани повязан у него на бедрах. Он стоит широко расставив ноги, подняв вверх руки, в которых держит копье. При этом на руках у негшо красные пятна. Видно, что фото сделано ночью.

Напомним, Наташа Королева на Занзибаре снималась в шоу «Племя». Целый месяц она жила без благ цивилизации. Певица научила местных детей петь «Маленькую страну», приняла роды у аборигенки и поучаствовала в охоте и шаманских обрядах.

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Наташа Королева

Через некоторое время к ней присоединился и супруг. Однако появление Тарзана стало для нее неожиданностью.

«Елки-палки, только я смылась, только стала обживаться в племени и уходить мыслями от всего... Появление Серёги было большим обломом», - говорила тогда певица.

Похоже, что именно там и сделано фото, которое решил показать Тарзан.

«Вы как настоящий африканец», «С тигром дрался», «Надо там остаться, это место для тебя», "А что с руками?", «Красота», - пишут в комментариях.

Напомним, разгоряченный Тарзан порезвился на пляже и ошеломил видом после измены Наташе Королевой.

Как сообщала Politeka, небритый и раздетый Тарзан похвастался свободой вдали от Королевой.

Также Politeka писала, что Тарзан сбежал от Наташи Королевой после скандала с любовницей и всполошил образом на пляже.