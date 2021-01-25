Беда случилась со звездным стилистом Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова Александром Шевчуком

Как передает Politeka.net, о смерти мастера в своем микроблоге в Инстаграм сообщила артистка Лайма Вайкуле - Александр Шевчук был ее первым стилистом.

На архивном фото, опубликованным певицей, они с Шевчуком улыбаются, а в подписи та выразила скорбные слова в связи с потерей товарища.

"У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться...", - попрощалась с ним Вайкуле.

Шевчуку было всего 54 лет. Причина смерти пока не называется, однако еще осенью прошлого года имиджмейкер признавался, что перенес тяжелую болезнь. Тогда он отмечал, что это не китайский вирус.

Звездный стилист работал со многими знаменитостями, в их числе Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Татьяна Овсиенко, сотрудничал также с рядом популярных телешоу: "Ледниковый период", "Фабрика звезд", "Две звезды", "Фактор А" и другими.

Помимо отечественных звезд, Александру приходилось работать и с зарубежными идолами мира музыки, кино и подиума. Так на Неделе моды в Москве он был гримером Линды Евангелисты и Нади Ауэрман. Его клиентами на время их визита в Россию становились певец Пол Янг и актер Жан-Клод Ван Дамм.

Пользователи выражают скорбь под постом Вайкуле:

"Господи🙏Саша..."

"Сашка...как же так 💔"

"Как нет Саши? Что случилось?"

"О Боже! Лайма💔"

"Примите соболезнования 🙏"

"Он практически космонавт в мире красоты. Лети, Александр на свою Звезду(("

"❤️светлая память Саше"

"Лайма вы потрясающая женщина! Держитесь..."

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