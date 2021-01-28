Известный певец Филипп Киркоров пожаловался на последствия выступления с Олей Поляковой и игнор со стороны украинских артистов

Как сообщает портал mk.ru, известный певец Филипп Киркоров считает, что он ничего плохого не делал для того, чтобы его выступления запрещали в Украине, а также пожаловался на то, что украинские артисты активно избегают контакта с ним, пишет Politeka.net.

В частности, певец напомнил о своем совместном выступлении с украинской певицей Олей Поляковой в Арабских Эмиратах, после которого длинноногая "Королева ночи" имела огромные проблемы в Украине. Филипп Киркоров отметил, что это было хорошее шоу на нейтральной территории, за которое певицу едва не распяли на родине.

"Боль от того, что придумал замечательное совместное шоу с украинской дивой Олей Поляковой на нейтральной территории в Эмиратах на международном музыкальном фестивале, и Оля на свою голову получила в Украине огромные проблемы, ее чуть не распяли",- жалуеся певец.

Но, по словам Киркорова Полякова смогла преподнести это совместное выступление с ним совсем в другом свете и доказала, что шоу стало зыбким мостиком между Украиной и Россией.

"Она, конечно, стойко и мужественно все вытерпела и доказала всем, что, наоборот, ребята, надо радоваться тому, что мы робкими, мелкими шагами прокладываем этот зыбкий мостик между Украиной и Россией такими встречами, концертами",- отметил певец.

Кроме того, он добавил, что в отличие от России, где шоу Киркорова с Поляковой восприняли позитивно, а в Украине посчитали, что певица спела на одной сцене чуть ли не с врагом народа.

"В Украине подали в каком-то инфернально-извращенном виде. Чуть ли не с врагом народа она пела, который убивал людей. Это нонсенс и паноптикум",- печалится Филипп Киркоров.

Также Филипп Киркоров пожаловался на то, что после запрета на въезд в Украину и истории с Поляковой его теперь сторонятся украинские артисты, даже если случайные встречи происходят ночью в ресторане. Артисты боятся, что их заметят в одной компании, хотя Киркоров понимает, что это происходит из-за опасений о будущем.

"Известный украинский артист бегает теперь от меня как от огня, даже если мы случайно встречаемся где-то под покровом ночи в ресторане. Мол, не дай бог кто-то увидит его со мной",- рассказывает Филипп и добавляет, что между ними все равно царит взаимоуважение.

"Но я понимаю его чувства, боязнь за безопасность, потому что ему там жить",- комментирует ситуацию певец.

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