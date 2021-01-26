Поклонники сериала "Сваты" осудили певца Филиппа Киркорова за любовь к деньгам

В фан-аккаунте актрисы Татьяны Кравченко в Instagram появился совместный снимок главных героев "Сватов" с певцом Филиппом Киркоровым, вызвавшим неоднозначную реакцию поклонников, пишет Politeka.net.

Ярые поклонники нашумевшего сериала "Сваты" в предвкушении выхода 7 сезона любимого ситкома разбирают его на кадры и активно обсуждают всех участников съемочного процесса. На одном из кадров Филипп Киркоров, который появился в сериале в 4 сезоне, пожимает руку самой младшей актрисе из актерского состава. Еще совсем маленькая София Стеценко восхищенно смотрит на известного певца и держит в руках цветы, а Филипп улыбается ей в ответ.

Но, как оказалось, не все фанаты "Сватов" позитивно восприняли появление в нем Киркорова, о чем щедро написали в своих комментариях к снимку. Они отметили, что певец появляется в любых проектах, где только возможно, и делает это ради денег, а также отметили его манеру вести себя на публике.

"Киркоров, конечно, в этом сериале лишний. Захотелось денег ещё заработать", "Ну он же не ангел, чтобы питаться святым духом!", "Без этого клоуна прям никак, и никуда", "Ну куда ещё Киркоров не влез? Он хороший, но его много... Ну везде, люди устали от него...", "Киркоров набрал сумку и только видали его, звезда блин, одно хамство и по жизни так, клоун", "Киркоров лишний, отвратительно...", "Пусть девочка после Киркорова руки помоет",- написали поклонники "Сватов" в соцсети.

Конечно, нашлись и те, кто просто вспомнил чудесный сериал и даже захотел его пересмотреть невзирая на присутствие Киркорова. Много подписчиков расхваливали киноработу и даже говорили о легкой зависимости от него.

"Просто обожаю ваш фильм! Уже два года сижу на нём, ежедневно!", "Классное фото", " Самый лучший сериал", " Сейчас смотрю эту серию", "Я вами - "сватами" - просто наслаждаюсь, до чего ж вы вжились в роль, это просто супер!!!! Молодцы!!!", "Ждём 7 часть Сватов",- написали фолловеры.

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