Популярная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Будько в сериале "Сваты", удивила внешностью
После того, как Татьяна Кравченко исполнила одну из главных ролей в сериале "Сваты", ее карьера стремительно пошла на взлет, пишет Politeka.net.
Сейчас поклонники активно следят за творчеством артистки и ведут фан-странички.
Так, в одном из аккаунтов появилось фото, на котором Кравченко удивила внешностью. Звезда была с непривычным для себя цветом волос - белым.
Артистка зачесала волосы назад, заправив их за уши. В результате взгляду показались сережки звезды.
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Дополнил образ артистки зеленый шарфик почти под цвет глаз актрисы. Стоит отметить, что это фото было сделано несколько лет назад, поэтому артистка так молодо выглядит.
"Брюнеткой лучше? 😘", - поинтересовались авторы поста.
Всего за десять минут пост собрал почти 800 лайков и много комментариев.
"лучше👍👍брюнеткой", "Нет, нет и нет👎Брюнетка красавица👍", "Русый вам идет", "Не ваш цвет ❤️", "Однозначно лучше брю", "Вам любой хорошо😘", "Лучше брюнетка", "Какая разница", "Помните слова "во всех ты душечка нарядах хороша" так и вы с любым цветом волос остаётесь неизменно красивой❣💐💐💐🤗", "Брюнетка!💐", "Да! Блондинке 👎 нет!", "Брюнеткой лучше!!!! 💋💋💋💋", "Как Аэлита-инопланетянка😂Брюнеткой Вы родная, своя😀", "Да да да, брюнеткой👍", "Вы настоящая брюнетка!", "Очень старит", "Так сразу и не скажешь, а если тонировочку? Жемчужную👍👍👍", - написали пользователи сети.
Напомним, что Валюха из "Сватов" неожиданно облила грязью собственного мужа, Добронравов не выдержал: "Ну, ты не увлекайся...".
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