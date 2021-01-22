Популярная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Будько в сериале "Сваты", удивила внешностью

После того, как Татьяна Кравченко исполнила одну из главных ролей в сериале "Сваты", ее карьера стремительно пошла на взлет, пишет Politeka.net.

Сейчас поклонники активно следят за творчеством артистки и ведут фан-странички.

Так, в одном из аккаунтов появилось фото, на котором Кравченко удивила внешностью. Звезда была с непривычным для себя цветом волос - белым.

Артистка зачесала волосы назад, заправив их за уши. В результате взгляду показались сережки звезды.

Дополнил образ артистки зеленый шарфик почти под цвет глаз актрисы. Стоит отметить, что это фото было сделано несколько лет назад, поэтому артистка так молодо выглядит.

"Брюнеткой лучше? 😘", - поинтересовались авторы поста.

Всего за десять минут пост собрал почти 800 лайков и много комментариев.

"лучше👍👍брюнеткой", "Нет, нет и нет👎Брюнетка красавица👍", "Русый вам идет", "Не ваш цвет ❤️", "Однозначно лучше брю", "Вам любой хорошо😘", "Лучше брюнетка", "Какая разница", "Помните слова "во всех ты душечка нарядах хороша" так и вы с любым цветом волос остаётесь неизменно красивой❣💐💐💐🤗", "Брюнетка!💐", "Да! Блондинке 👎 нет!", "Брюнеткой лучше!!!! 💋💋💋💋", "Как Аэлита-инопланетянка😂Брюнеткой Вы родная, своя😀", "Да да да, брюнеткой👍", "Вы настоящая брюнетка!", "Очень старит", "Так сразу и не скажешь, а если тонировочку? Жемчужную👍👍👍", - написали пользователи сети.

Напомним, что Валюха из "Сватов" неожиданно облила грязью собственного мужа, Добронравов не выдержал: "Ну, ты не увлекайся...".

Как сообщала Politeka, новые "Сваты" выйдут без любимых героев, заменить невозможно: "Сердце остановилось до приезда "скорой", фото.

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