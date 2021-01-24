Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валю Будько в сериале "Сваты", зацепила публику за живое

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 67-летней звезды опубликован свежий снимок, на котором всегда улыбающаяся Татьяна Эдуардовна изменила образу "зажигалочки".

Так, артистка позировала в красном платье, с идеальной укладкой, помадой бронозового оттенка и дымчатым макияжем глаз. Несмотря на красоту внешнюю, что-то, видимо тяготило Кравченко внутри. С грустным выражением, подавшись немного вперед, актриса посмотрела куда-то в сторону.

"Молодость... ❤️", - коротко подписал фото автор поста.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, утешая Валюху: былые года хоть и не вернуть, но зато сейчас у нее огромная армия фанатов, полюбивших ее именно за образ задорной бабушки в "Сватах"

"Вы и сейчас самая молодая у нас!!! Любим Вас Татьяна и всегда ждём встречи на экране!!! Вы лекарство от плохого настроения, хандры для многих многих.👏"

"Вы и сейчас хорошо выглядите"

"Очень красивая женщина! И талантливая актриса!🌷"

"Хорошо выглядите Татьяна Эдуардовна👏"

"Вы настоящая !❤️👏"

"Вы и сейчас ого-го, вы прекрасны🥰"

"Какой выразительный взгляд!👍❤️"

Ранее мы рассказывали, Кравченко растрогала сердца публики ярким кадром с домашним питомцем - песиком породы шпиц.

"Как бы ни было порой тяжело, улыбайтесь и смело идите вперед. Пусть улыбка живет не только на лице, но и в глазах, и в сердце, и в душе 🙏🏼❤️", - говорится в подписи.

Напомним, что Валюха из "Сватов" неожиданно облила грязью собственного мужа, Добронравов не выдержал: "Ну, ты не увлекайся...".

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" огорошила появлением в вышиванке: "Боже, как же я вас...".