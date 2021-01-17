Популярная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Будько в сериале "Сваты", появилась со своей любимицей на руках

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на фан-страницу посвященную творчеству знаменитости.

На снимке актриса позирует в фиолетовом платье, напоминающей футболку и в массивных солнцезащитных очках. В руках Татьяна Кравченко держит маленькую пушистую собачонку породы шпиц. Актриса нежно обняла ее и застыла с открытым ртом. Надо отметить, что фото сделано еще летом на фоне красиво цветущего куста гортензий.

«Как бы ни было порой̆ тяжело, улыбаетесь и смело идите вперед. Пусть улыбка живет не только на лице, но и в глазах, и в сердце, и в душе 🙏🏼❤️"» - говорится в подписи.

Конечно же такая публикация не осталась без внимания поклонников Татьяны. Всего за час фотография получила свыше 5 тысяч отметок "Мне нравится". Также пользователи принялись активно обсуждать ее, отметив, что она тронула их до слез.

«Обожаю Вас, собачку и гортензии😂😍», «Спасибо за пожелание🤗», ««Вы мне очень нравитесь. Постоянно пересматриваю сериал Сваты», «Спасибо и вам», "Что-то не всегда получается", " Стараюсь!! Спасибо👍🌺🌺🌺 ", " Милашки мордашки улыбашки, ещё любимки", - пишут в сети.

Напомним, что Валюха из "Сватов" неожиданно облила грязью собственного мужа, Добронравов не выдержал: "Ну, ты не увлекайся...".

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