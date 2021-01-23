Актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко взволновали видом в новом сезоне сериала "Сваты"

Как пишет Politeka.net, на одной из-фан страниц в "Инстаграм" появился кадр со съемок, на котором семья Будько запечатлена в праздничных образах. Федор, сыгравший Ивана Степановича, появился в коричневых брюках и полосатом свитере, под который надел нарядную рубашку, а Татьяна в образе Валентины Петровны примерила серую блузку и кофту с яркими узорами, на шее яркой изюминкой виднеется ожерелье с красными и белыми бусинами.

Сериальная пара запечатлена за праздничным столом, видно, что они уже успели немного выпить и закусить. Кравченко с удивленным выражением лица обратилась к Добронравову, держа в руках несколько листов, вероятно, актеры в тот момент оживленно обсуждали сценарий или репетировали сцену. На заднем плане можно заметить девушку в черно-красном свитшоте.

Пользователи соцсети в комментариях поделились своим нетерпением в ожидании седьмого сезона любимого сериала с приключениями обаятельных героев:

"Когда Сваты 7?"; "Очень очень сильно сильно ЖДЁМ"; "Когда будут новые серии СВАТОВ 💗мои любимые сваты 💗жду очень".

Ранее Татьяна Кравченко удивила неожиданным образом с белыми волосами. На фото, которое появилось в соцсетях, более молодая актриса запечатлена в черном свитере, а зеленый шарф выгодно оттенил ее глаза и подчеркнул прическу.

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