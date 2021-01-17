Известный актер и звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов изумил фото со своей любимой женщиной
Как сообщает Politeka.net, артист более 35 лет прожил в браке с супругой Ириной, вырастил вместе с ней двух сыновей: Виктора и Ивана. Поклонники сериала "Сваты", где Федор сыграл Ивана Степановича Будько, разместили семейный кадр на одной из фан-страниц.
Пару запечатлели на одном из светских мероприятий, ради которого Добронравов нарядился в темно-синий костюм и белую рубашку без галстука, на левом запястье актера можно заметить дорогие часы. Он нежно со счастливой улыбкой обнял Ирину сзади и сложил руки у нее на груди.
Женщина пришла в сером платье с кружевными узорами, примечательно, что она не стесняется седины и не красит волосы, радуя своего мужа естественной красотой. Можно заметить, что по фактуре и телосложению Ирина похожа на Валюху - сериальную "жену" Федора Добронравова из "Сватов".
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Ранее в сети появился свежий кадр со съемок седьмого сезона популярного сериала с участием Федора Добронравова и Татьяны Кравченко. На снимке актеры расположились за празднично накрытым столом в образах Ивана Степановича и Валентины Петровны. Валюха с удивленным лицом появилась с пышной прической, ярким макияжем, бусами на шее и в пестренькой кофточке. Коллега повернул голову в ее сторону, сложив руки впереди, вероятно, они репетировали очередную сцену.
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