Зрители с нетерпением ждут продолжения нашумевшего серила «Сваты»

Как известно, совсем скоро выйдет седьмой сезон популярного проекта, а пока поклонники вспоминают самые яркие моменты с любимыми героями. На одной из фан-страниц в соцсети "Инстаграм" появился кадр с артистом Федором Добронравовым, пишет Politeka.net

Наибольшую известность и любовь широкой публики актёр получил после съёмок в сериале «Сваты», в котором сыграл роль Ивана Будько, мужа харизматичной и веселой Валюхи.

На фото, которое появилось в микроблоге, он весело позирует одетый по-зимнему. На артисте серая меховая шапка, дубленка и теплый свитер.

Снимок вышел настолько реалистичным, что передает все мимические морщины и складки на лице Добронравова.

«Мы сваты, проводим конкурс в честь Нового года», - говорится в подписи.

До этого мы сообщали, что российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько в сериале «Сваты», засветился с ребенком на руках.

Авторы аккаунта не стали уточнять, была ли это внучка Добронравова или другой ребенок. Фанаты предположили, что это одна из внучек. Как известно, у актера их три. В любом случае, на фото актер выглядел счастливым.

Напомним, что Федор Добронравов из "Сватов" показал, как сильно любит свою пышногрудую жену: "А как же Валюха?"

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото

Также Politeka сообщала, Валюху из "Сватов" заставили рыдать прямо на улице, Добронравов бы не стерпел: "Это не Митяй, это..."