Зрители с нетерпением ждут продолжения нашумевшего серила «Сваты»
Как известно, совсем скоро выйдет седьмой сезон популярного проекта, а пока поклонники вспоминают самые яркие моменты с любимыми героями. На одной из фан-страниц в соцсети "Инстаграм" появился кадр с артистом Федором Добронравовым, пишет Politeka.net
Наибольшую известность и любовь широкой публики актёр получил после съёмок в сериале «Сваты», в котором сыграл роль Ивана Будько, мужа харизматичной и веселой Валюхи.
На фото, которое появилось в микроблоге, он весело позирует одетый по-зимнему. На артисте серая меховая шапка, дубленка и теплый свитер.
Снимок вышел настолько реалистичным, что передает все мимические морщины и складки на лице Добронравова.
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«Мы сваты, проводим конкурс в честь Нового года», - говорится в подписи.
До этого мы сообщали, что российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько в сериале «Сваты», засветился с ребенком на руках.
Авторы аккаунта не стали уточнять, была ли это внучка Добронравова или другой ребенок. Фанаты предположили, что это одна из внучек. Как известно, у актера их три. В любом случае, на фото актер выглядел счастливым.
Напомним, что Федор Добронравов из "Сватов" показал, как сильно любит свою пышногрудую жену: "А как же Валюха?"
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