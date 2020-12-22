Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху в сериале "Сваты" ошеломила своим актерским талантом
Как пишет Politeka.net, совсем скоро выйдет седьмой сезон популярного проекта, а пока поклонники вспоминают самые яркие моменты с любимыми героями. На одной из фан-страниц в соцсети "Инстаграм" появились кадры из сцены с Валюхой и Митяем в селе Кучугуры.
Николай Добрынин в роли кума семейства Будько, присел в камуфляжной майке и кепке-картузе на лавку у своих ворот, закурив сигарету. Татьяна Кравченко присела рядом в фиолетовой кофте на пуговицах и с головным платком. По сюжету Митяй растрогал Валюху рассказом о своей тяжелой жизни и довел ее до слез. Расплакавшись, Валентина Петровна разрешила куму разместить родителей невесты в своем доме. До этого Митяй уговорил на это своего лучшего друга Ивана (сыграл Федор Добронравов).
Пользователи социальной сети пришли в восторг и выразили свою любовь к актерам в комментариях:
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"Митяй просто супер"; "Как же я люблю этот эпизод"; "Фронтовая фотография 😂👍"; "Любимые артисты"; "Там все супер! Всех обожаю"; "Просто класс 💖"; "Это не Митяй, это Бакин 😀😀😀😀".
Ранее Татьяна Кравченко предстала перед поклонниками в красном спортивном костюме, зеленой жилетке и шарфе на шее, а на голову надела шапку с бубоном. В таком наряде звезда, видимо, каталась на лыжах, ведь в руках она держала палки. Татьяна изобразила удивление на лице, будто что-то увидела среди деревьев.
Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.
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