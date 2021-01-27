Известный певец Филипп Киркоров в короне засветился в компании обаятельной блондинки

Одиозный Филипп Киркоров никак не отступит от своего образа "короля", который активно использует в карьере. На своей странице в Instagram певец снова предстал в короне, но в этот раз в сопровождении очаровательной блондинки, пишет Politeka.net.

На снимке Филипп Киркоров стоит с гордо поднятой головой, на которой возвышалась золотая корона, надетая поверх бейсболки. Но столь помпезный головной убор не помешал надеть ему яркий спортивный костюм желтого цвета с черными полосами по бокам, а также между ногами. Завершили образ поп-короля стильные кроссовки с желтыми шнурками и малиновой подошвой.

Филипп скрестил руки на груди и широко расставив ноги, стоя позади очаровательной блондинки со стройной фигуркой и длинными ножками. Девушка надела элегантное длинное платье с отливом, которое сияло и переливалось оттенками серого и коричневого. Ассиметричное платье отлично подчеркнуло грудь девушки и сделало акцент на изящной ножке, заметной благодаря смелому разрезу до самого бедра.

Дело в том, что Филипп Киркоров решил объявить о своем новом проекте для конкурса "Евровидение-2021", в котором он объединился с молдавской актрисой и певицей Гордиенко Наталией. Именно она позировала на снимке рядом со знаменитым Киркоровым и впечатляла нежным личиком и тонким силуэтом.

"Да! Теперь это официально! Мы собираемся покорять Евровидение 2021 вместе с @natalitsa из Молдовы",- подписал свою публикацию Филипп Киркоров, вызвав неподдельный интерес к этому событию у своих фанатов.

"Удачи! Ждем высоких результатов! Только вперёд!", "Круто! Молодцы!", "Вот это новость дня, очень ждем!", "Победа в ваших руках!", " Молдова, вперед за первым местом", " WOW",- написали воодушевленные поклонники в своих комментариях.

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