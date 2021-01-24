Известная российская журналистка Ксения Собчак, которая отправилась за границу после ареста оппозиционера Алексея Навального, публично раскритиковала Филиппа Киркорова за его "пропутинскую" позицию

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Собчак в сомережи.

Так, российская журналистка запостила себе в сторис скриншот своего комментария, который она оставила под постом Филиппа Киркорова, в котором он высказался против протестов в РФ, заявив, что Путин - "лучший президент".

Собчак не сдержалась и решила публично обратиться к Киркорову по этому поводу.

"Филипп, а где было нарушение закона? Ты знаешь, что Конституция дает право всем на мирные шествия и собрания? И те ограничения, которые были сделаны "бешеным принтером", незаконны?" - спросила она у певца.

В комментариях журналистку поддержали и другие пользователи соцсети, обвинив Киркорова в продажности.

"Не мешайте ему лизать", "У него мозг размером со спичечный коробок", "Нет, он знает, как за деньги очко правительству продать", - пишут под комментарием Собчак.

Как известно, после массовых протестов в России Киркоров решил высказаться в поддержку Путина. После скандальной публикации от Киркорова отписалась даже его бывшая жена Алла Пугачева.

Напомним, растрепанная Собчак экстренно покинула Россию после ареста Навального, фото: "предала...".

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