Телеведущая Ксения Собчак устроила переполох своим неосторожным высказыванием

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала в микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в необычном образе.

Ксения позировала на ярком оранжевом фоне в длинном гольфе синего цвета, черных леггинсах, кожаном пиджаке и ботинках на толстой подошве.

В подписи Собчак поделилась своим мнением о якобы связи ума человека с размером его богатства и величиной славы.

"Людям кажется, что справедливее всего на планете Земля распределен ум. Каждому кажется, что ума у него достаточно. Парадокс в том, что если бы люди понимали, что в этом распределении и таится главная неравномерность, они бы легче относились к несправедливости чужого богатства и к чужой славе😉", - высказалась Ксения.

На пользователей ее слова возымели эффект, словно красная тряпка для быка:

"Только не всегда богатство и слава зависит от ума, особенно сейчас в наше время😁😁😁"

"что-то я не наблюдаю академиков среди популярных людей)"

"Не согласна, кому-то повезло родиться с золотой ложкой во рту, а кто-то талантлив, но не смог выбраться из глубинки"

"А, ясно, богатые и знаменитые=умные! Где то тихо заплакали нищие академики и сотрудники различных НИИ 🤦🏻‍♂️"

"Фото класс👍🔥❤️"

"Ксения, вы как всегда, провокатор! Ну знаете же, что это утверждение ошибочно!"

"Фон очень красивый на фото. Стильно очень получилось"

"Тут ты настоящая, без прикрас... много секси энергии, творчества... дури..."

"Лошадь опять понесла бред! Прекращай употреблять кокаин!"

"Ксении внезапно стало скучно и она решила подбросить го*на на вентилятор, зная что это так или иначе заденет подписоту, которая в большинстве своём небогаты и бесславные"

Напомним, скандальная Собчак раскрыла правду о своем страшном диагнозе и решила это отметить.

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак в прозрачном белье оказалась горячей штучкой, батареи можно не включать: "Ах, вот ты какая...".

Также Politeka писала, что родня Ксении Собчак доживает свой век в нищете, светскую львицу вывели на чистую воду.