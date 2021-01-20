Російська журналістка Ксенія Собчак вирушила за кордон після арешту опозиціонера Олексія Навального

Як повідомляє Politeka.net, шоувумен опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото з розкішного салону літака. Ксенія Собчак відображена в червоному пальто, сірій блузці, окулярах і з безліччю браслетів на руках. Примітно, що ведуча здалася без макіяжу і з розпатланою зачіскою.

У такому вигляді Ксенія позувала за столом з келихом шампанського. Судячи по залишках на тарілці, фото зроблено вже після трапези.

"Лечу туди, де літо. Передаю привіти". Вірші-наслідування Шнурову", - підписала вона кадр у соцмережі.

Користувачі відреагували на раптову поїздку Собчак і нагадали їй про мітинг на підтримку Олексія Навального, який запланований на 23 січня:

"А нібито розслідування Навального не помітила за добу, так? 🤦 "; "Чому про Навального мовчіть?"; "Ви на аквадискотеку летите?"; "Ксенія, а Ви приїдете на мітинг 23-го?"; "Це щоб алібі було на 23 число)"; "на Мальдівах проведе мітинг"; "і нехай Навальний почекає 🙌"; "одні відпочивають влітку, а інші там де літо"; "Собчак зрадила Навального"; "VIP персона зволить відпочити"; " о, крабова імператриця, ти тут))) не покидай нас, а то ти тільки один проплачений пост випустила після випуску Навального про Путіна)"; " Ксенія! Ви п'яні або без макіяжу?"; "Якось це несолідарно до Олексія виходить.... Весь патріотизм на обличчя)"; "спасибі, що відвернулися від камери, не готова вас бачити без макіяжу"; " На дачу до царя на особисте запрошення?".

Нагадаємо, що Ксенія Собчак розкрила правду про свій страшний діагноз і вирішила це відзначити.

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