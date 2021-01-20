Российская журналистка Ксения Собчак отправилась за границу после ареста оппозиционера Алексея Навального

Как сообщает Politeka.net, шоувумен опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото из роскошного салона самолета. Ксения Собчак запечатлена в красном пальто, серой блузке, очках и со множеством браслетов на руках. Примечательно, что ведущая показалась без макияжа и с растрепанной прической.

В таком виде Ксения позировала за столом с бокалом шампанского. Судя по остаткам на тарелке, фото сделано уже после трапезы.

"Лечу туда, где лето. Передаю приветы". Стихи-подражание Шнурову", - подписала она кадр в соцсети.

Пользователи отреагировали на внезапную поездку Собчак и напомнили ей о митинге в поддержку Алексея Навального, который запланирован на 23 января:

"А типо расследования Навального не заметила за сутки, да? 🤦"; "Почему про Навального молчите?"; "Вы на аквадискотеку летите?"; "Ксения, а вы приедете на митинг 23-го?"; "Это чтобы алиби было на 23 число)"; "на Мальдивах проведёт митинг"; "И пусть Навальный подождёт 🙌"; "Одни отдыхают летом, а другие там где лето"; "Собчак предала Навального"; "VIP персона изволит отдохнуть"; "О, крабовая императрица, ты здесь))) не покидай нас, а то ты только один проплаченный пост выпустила после выпуска Навального о Путине)"; "Ксения! Вы пьяны или без макияжа?"; "Как-то это несолидарно к Алексею получается.... Весь патриотизм на лицо)"; "Спасибо, что отвернулись от камеры, не готова вас видеть без макияжа"; "На дачу к Царю по личному приглашению?".

Напомним, что Ксения Собчак раскрыла правду о своем страшном диагнозе и решила это отметить.

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