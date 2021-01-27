Знаменитая российская певица Кристина Орбакайте удивила эпатажным образом и рассказала, как ее приняли за мужчину
Недавно 49-летняя дочь Аллы Пугачевой появилась на российской программе «Новогодняя Маска», где ей нужно было спеть, скрывая свою личностью. Для этого шоу певица примерила на себя образ Кошки. В инстаграм Орбакайте поделилась соответствующим фото и своими впечатлениями от эфира. Об этом пишет Politeka.net.
«Я очень рада, что моя Кошка из «Новогодней Маски» не оставила равнодушных! Обсуждения жюри моей фигуры, вообще, уморительны. И то, что это поёт мужик-очень смешно. Теперь этот эпизод всегда поднимает мне настроение!», - написала звезда.
Стоит отметить, что во время программы ее не узнал даже бывший муж ее матери Филипп Киркоров.
На фото она позирует в своем необычном сценическом наряде. Так, Орбакайте облачилась в бархатную кофту, которая закрывает ее руки, и такие же колготы. На него сверху надето фиолетовое боди, украшенное цепочками из сверкающих кристаллов. А главной изюминкой наряда стала своеобразная меховая юбка.
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Поклонники звезды не могли не отреагировать на ее пост.
«Лучшая кошечка. Было очень круто и неожиданно! Кошечка безмерно шикарная», «Ноги обалденные», «Уважаемая Кристина. Вы прелесть, сама нежность и обаяние, интеллигентность», «Фигуру похвалили все!», «Я тоже была уверена что это мужчина», - пишут люди.
Напомним, потрясенная горем Орбакайте простилась с близким, детали трагедии: "В это невозможно поверить...".
Как сообщала Politeka, Кристина Орбакайте на отдыхе с шумным Киркоровым заявила о родичах-свиньях: "Мой хороший....".
Также Politeka писала, что сверкнувшую трусами и роскошью Орбакайте поставили на место: "При чем здесь святой праздник?".