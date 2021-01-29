Певица Кристина Орбакайте и юморист Максим Галкин рассказали о своем горе

Оба артиста не могут прийти в себя после новости о трагедии, сообщает Politeka.net. Галкин и Орбакайте рассказали все на своих страницах в Инстаграм.

Так, поздно вечером 28 января умер 87-летний народный артист СССР, знаменитый актер Василий Лановой.

Новость потрясла всех, в том числе, и шоу-бизнес.

Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, написала следующее:

"Василий Лановой! В наших сердцах и душах вы останетесь навсегда 🙏💔".

А супруг Пугачевой, Максим Галкин, подкрепил фото с артистом сообщением. По словам шоумена, он познакомился с Лановым 20 лет назад, когда вместе приехали в Чечню ради выступления перед российскими солдатами.

То время было нелегким, в том числе и для артистов, которые жили в неотапливаемом помещении, когда на улице было улице -10.

"Меня поразил и Василий Семенович. Насколько он не терял присутствие духа! Эта энергия, эта выправка!", - рассказал Галкин.

Артист уверен, что актер мог не выступать перед ранеными, ведь на тот момент ему было 67 лет, однако его это не остановило.

"Как вы, наверное, понимаете, мы все полетели бесплатно, он мог в конце концов, даже полетев, ограничиться основным концертом, но нет - он, как и мы, ходил от палатки к палатке допоздна, согревая простых солдат своей улыбкой, своим задором, и поддерживал меня во время моих стендапов, смеясь вместе со всеми, как это видно на этом фото (Лановой второй слева, в глубине за Володей Березиным)", - написал Галкин и в конце добавил: "Это был невероятный цельный Человек. Буду помнить Вас, Василий Семенович 🙏🏻".

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